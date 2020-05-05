Göztepe'den MKE Ankaragücü'nün futbolcusuna "geçmiş olsun" mesajı
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44
Göztepe Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA