Göztepe'den milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a plaket
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Göztepe'den milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a plaket

18.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:00
Göztepe'den milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a plaket

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir altın ve bir de bronz madalya kazanan sarı-kırmızılı kulübün sporcusu Ferhat Arıcan'la bir araya geldi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir altın ve bir de bronz madalya kazanan sarı-kırmızılı kulübün sporcusu Ferhat Arıcan'la bir araya geldi.

Papatya, Gürsel Aksel Stadı'ndaki buluşmada Mersin'deki şampiyonada gümüş madalya kazanan milli takımda yer alan, paralel barda altın ve kulplu beygirde de bronz madalyaya ulaşan Ferhat Arıcan'a plaket takdim etti.

Talat Papatya, yaptığı açıklamada, Ferhat Arıcan'ın Avrupa Şampiyonası'nda hak ettiği altın madalyaya ulaştığın belirterek, "Türkiye'nin gururu olan sporcumuzun Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:01:48. #1.15#
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