Göztepe'den kötü prova

MANİSA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta sarı-kırmızılılar Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Ev sahibi Göztepe sahaya Arda Özçimen, Erkam Kömür, Atakan Çankaya, Atınç Nukan, Wilker Angel, Dzenan Burekovic, Obinna Nwobodo, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu on biri ile çıkarken, Manisa FK Metin Uçar, Kubilay Aktaş, Marvi Gakpa, Andres Souza, Kemal Rüzgar, Anıl Koç, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Demba Diallo, Muhammet Taha Şahin, Bedirhan Atunbaş tertibiyle mücadele etti. Göztepe maçın 14'üncü dakikasında Atakan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda birçok oyuncu değiştiren Göz-Göz, 49'uncu dakikada Diallo'nun golüne engel olamadı, maça denge geldi. Konuk takım 76'ncı dakikada Anıl'la üstünlük sayısını buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe sahadan mağlup ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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