Göztepe'den Konyaspor'a geçit yok
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Göztepe'den Konyaspor'a geçit yok

Göztepe'den Konyaspor'a geçit yok
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe son 4 sezonda rakibine hiç yenilmedi.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe son 4 sezonda rakibine hiç yenilmedi. Son 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek büyük üstünlük kurdu. Göztepe, 2017-2018 sezonunda 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Konyaspor'u Jahovic'in golüyle 1-0 yenmeyi başardı, Konya'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 

Göztepe ertesi sezon İzmir'de rakibini 3-2'lik sonuçla bir kez daha mağlup etmesini başardı, deplasmandan ise yine 1-1'lik beraberlikle döndü. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da İzmir temsilcisi galibiyetle kapattı. Evinde Konyaspor'u tek golle geçen Göz-Göz, dış sahada da 3-2 kazanarak toplam 6 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçı Göztepe 3-2 galip tamamlamasını bildi. Mihojevic ve Zulj'un (2) golleriyle kazanan Göztepe yine yeşil-beyazlılara kabus oldu. 

İki takım arasında son 4 sezonda oynanan maçlar:  2017-2018Göztepe-Konyaspor:  1-0Konyaspor-Göztepe:  1-12018-2019Göztepe-Konyaspor:  3-2Konyaspor-Göztepe:  1-12019-2020Göztepe-Konyaspor:  1-0Konyaspor-Göztepe:  1-32020-2021

Konyaspor-Göztepe:  2-3


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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