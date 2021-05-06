Göztepe'den Konyaspor'a geçit yok

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe son 4 sezonda rakibine hiç yenilmedi.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe son 4 sezonda rakibine hiç yenilmedi. Son 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek büyük üstünlük kurdu. Göztepe, 2017-2018 sezonunda 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Konyaspor'u Jahovic'in golüyle 1-0 yenmeyi başardı, Konya'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Göztepe ertesi sezon İzmir'de rakibini 3-2'lik sonuçla bir kez daha mağlup etmesini başardı, deplasmandan ise yine 1-1'lik beraberlikle döndü. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da İzmir temsilcisi galibiyetle kapattı. Evinde Konyaspor'u tek golle geçen Göz-Göz, dış sahada da 3-2 kazanarak toplam 6 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçı Göztepe 3-2 galip tamamlamasını bildi. Mihojevic ve Zulj'un (2) golleriyle kazanan Göztepe yine yeşil-beyazlılara kabus oldu.

İki takım arasında son 4 sezonda oynanan maçlar: 2017-2018Göztepe-Konyaspor: 1-0Konyaspor-Göztepe: 1-12018-2019Göztepe-Konyaspor: 3-2Konyaspor-Göztepe: 1-12019-2020Göztepe-Konyaspor: 1-0Konyaspor-Göztepe: 1-32020-2021

Konyaspor-Göztepe: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ