Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
27.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:26
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA