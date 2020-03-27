Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA