Göztepe'den hakem tepkisi

11.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:25

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanlarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz" dedi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu yaptı. Hakem hatalarına dikkat çeken Papatya, "Ülkemizde oynanan futbol karşılaşmalarında; skorları takımların performanslarından çok hakem kararlarının belirlediği yönünde bir algı oluşmaya başlaması gerçekten Türk futbolu adına kaygı verici. Ligin 11. haftasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandığında Göztepe adına tedirgin olmuştum. Yaşadığım tedirginlikte haklı olduğumu maç sonunda daha net anladım. Dün oynanan karşılaşmada yapılan hakem hatalarını sadece Göztepe olarak biz gündeme getirmiyoruz" dedi.

"KURALLARIN ARTIK BİR STANDARDININ OLMASINI İSTİYORUZ"

Kamuoyunun dün oynanan Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsettiğini söyleyen Papatya, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu sporcu performansları üzerinden yorumlar yapıldığı futbol ortamın oluşması en büyük arzumuz."

(İHA)

Kaynak: İHA