Göztepe'den güzel prova

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la oynadığı özel maçı 3-1 kazanarak moral depaladı.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la oynadığı özel maçı 3-1 kazanarak moral depaladı. Teknik direktör Ünal Karaman, Nazilli karşısına İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Makana Baku, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, David Tijanic, Adis Jahovic on biriyle çıktı. Sarı-kırmızılılar 2'nci dakikada yeni transferi Baku ile öne geçerken, 28'de Baku bu kez asist yaptı ve Jahovic fileleri sarstı. Göz-Göz 3'üncü golünü de 63'te Beykan'la buldu. Neredeyse tüm futbolcularına şans veren Ünal Karaman'ın takımın mücadelesinden dolayı memnun kaldığı bildirildi. Özellikle Baku'nun performansı da teknik ekibe umut verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış