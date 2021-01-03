Göztepe'den futbolcu Yalçın Kayan'a disiplin cezası
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Göztepe'den futbolcu Yalçın Kayan'a disiplin cezası

03.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:43
Göztepe'den futbolcu Yalçın Kayan'a disiplin cezası

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan'a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi.

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan'a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi.

Göztepe, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçının 87. dakikasında oyundan çıkarken formasını yere atan futbolcusu Yalçın Kayan'a kayıtsız kalamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuya disiplinsiz davranışından dolayı ceza verildiğini duyurdu. 21 yaşındaki futbolcuya 1 aylık maaşı kadar para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması cezası verildi. Yalçın Kayan, alacağı yeni sezon formalarını okullar açılınca ziyaret ederek öğrencilere dağıtacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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