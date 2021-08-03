Göztepe'den Ferhat Arıcan'a tebrik

Göztepe Spor Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk madalyasını kazandıran sporcusu Ferhat Arıcan'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Göztepe Spor Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk madalyasını kazandıran sporcusu Ferhat Arıcan'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Erkekler Artistik Cimnastik paralel bar final müsabakasında 15.633 puan alarak bronz madalya kazandı. Türkiye'nin cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazanan Ferhat Arıcan'a bir tebrik de sporcusu olduğu Göztepe'den geldi.

"Bizlere bu gururu yaşattığın için teşekkürler"

Sosyal medya hesaplarında Ferhat Arıcan için paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Tebrikler Ferhat! Seninle gurur duyuyoruz. Bizlere bu gururu yaşattığın için teşekkürler" mesajını paylaştı. Göztepeli taraflar da kulübün paylaştığı gönderiye kısa sürece binlerce etkileşim vererek, "Helal olsun sana", "Tebrikler", "Gururumuzsun Ferhat" şeklinde yorumlarda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı