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Fenerbahçe, Spor

Göztepe'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

25.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:02
Göztepe'den Fenerbahçe'ye

Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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