Göztepe'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA