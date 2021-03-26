Göztepe'den en iyi ikinci performans

SPOR Toto Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle sezona verilen araya 39 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe, ara öncesi üst üste 2 mağlubiyet almasına rağmen bu ligde yer aldığı son 4 yılın en iyi ikinci performansına imza attı.

SPOR Toto Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle sezona verilen araya 39 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe, ara öncesi üst üste 2 mağlubiyet almasına rağmen bu ligde yer aldığı son 4 yılın en iyi ikinci performansına imza attı. Göz-Göz, 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-18 sezonunda 30 maç sonunda 44 puan toplayıp 6'ncı sırada kendine yer bularak en çok puan topladığı sezonu geçirdi. İzmir temsilcisi 2018-19 sezonunda 30 maçta 30 puan toplayıp düşme sınırında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip o sezon son maçta Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek kıl payıyla ligde kalmayı başardı. Göztepe, koronavirüs salgınıyla 3 ay ara verilen geçen sezon ise 30 haftayı 38 puanla geçti. Göz-Göz bu sezon 6 hafta galibiyete hasret kalınca yolların ayrıldığı Teknik Direktör İlhan Palut'un yerine göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde çıktığı son 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Göztepe milli arada antrenmanlara dün yeniden başlarken, milli takım kamplarında olan Halil Akbunar, Marko Mihojevic ve Peter Zulj antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ