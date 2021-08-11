Göztepe'den Emre hamlesi
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Göztepe'den Emre hamlesi

Göztepe'den Emre hamlesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi geleceğe yönelik hamle olarak genç futbolcuları da kadrosuna katan Göztepe, 1'inci Lig ekibi Menemenspor'dan Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi geleceğe yönelik hamle olarak genç futbolcuları da kadrosuna katan Göztepe, 1'inci Lig ekibi Menemenspor'dan Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nde profesyonel olup ardından Menemen'e transfer olan 19 yaşındaki stoper anlaşma gereği yeni sezonda kiralık olarak yine Menemenspor'da forma giyecek. Göztepe daha önce gurbetçi stoper Şefik Abalı'yı da kadrosuna katmış, kiralık olarak Amstetten'e kiralık olarak göndermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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