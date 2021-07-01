Göztepe'den çifte takviye
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Göztepe'den çifte takviye

Göztepe'den çifte takviye
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, Altınordu'dan Kahraman ve Gil Vecente'den Brezilyalı Lourency Rodrigues'in ardından 2 ismi daha kadrosuna kattı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, Altınordu'dan Kahraman ve Gil Vecente'den Brezilyalı Lourency Rodrigues'in ardından 2 ismi daha kadrosuna kattı. Göz-Göz, Belçika'nın Gent takımından Dino Arslanagic'le anlaşırken, daha önce anlaştığı gurbetçi stoper Şefik Abalı'nın da lisansını çıkardı. 

Kariyerinde daha önce Lille, Standard Liege ve Antwerp takımlarında forma giyen 28 yaşında, 1.91 boyundaki Belçikalı Arslanagic'in 6 Temmuz'da başlayacak Afyonkarahisar kampına katılacağı öğrenildi. Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Şefik ise geleceğe yatırım olarak kadroya takviye edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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