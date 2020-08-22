Göztepe'den çifte atak Transferde son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Transferde son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spahic ile Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spahic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz-Göz'ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi.

Futbol yaşamına Kızılyıldızda başlayan 27 yaşındaki Uros Spahic, Fransa'nın Toulouse ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. 2018-2019 sezonunda Krasnodar'a transfer olan tecrübeli savunmacı 11 defa da Sırbistan Milli Takımı'nın formasını terletti. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. Deneyimli oyuncu son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye'nin yanı sıra Kocaelispor'dan Burak ve Hatayspor'dan Kubilay'ı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: DHA