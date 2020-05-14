Göztepe'den Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'a "geçmiş olsun" mesajı Göztepe Kulübü, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübü, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'un futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Açıklamalarda, "En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA