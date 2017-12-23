Göztepe'den anlamlı proje



Hülya ELTEŞBODRUM, (DHA)- GÖZTEPE Bodrum Futbol Okulu ve Bodrum 1925 Spor Kulübü tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 120 çocuk, Cevat Şakir İlçe Halk Kütüphanesi'ne üye olarak kitap bağışı yaptı.



Göztepe Bodrum Futbol Okulu ve Bodrum 1925 Spor Kulübü Başkanı Emrah Çatak tarafından başlatılan projede sabah saatlerinde kütüphaneye gelen öğrenciler, önce kütüphane ve kitap okuma hakkında bilgi edindi. Çocuklar, daha sonra hem kütüphaneye üye oldu hem de getirdikleri kitapları kütüphaneye bağışladı.



Emrah Çatak, 1 ayda en çok kitap okuyan ve özet çıkaran çocuğa Göztepeli futbolcuların imzalı formasının hediye edileceğini belirterek, Biz altyapı oyuncularımız için farkındalık yaratmak istedik. Günümüzdeki çocukları bilgisayar başından kaldıramıyoruz. Evimizde okumadığımız kitapları öncelikle kütüphanemize bağışlayıp, ardından da bir yarış başlatalım istedik. Çocuklarımız ve aileleri için birçok sürprizler olacak. Bu farkındalığın Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Hedefimiz 120 öğrenciden en az 500 kitap gelmesi dedi. Cevat Şakir İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İbrahim Öztürk de toplumumuzda kitap okuma alışkanlığının az olduğunu söyledi.



HABER Hülya ELTEŞ, KAMERA Nilüfer DEMİRBODRUM (DHA)