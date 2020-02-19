Göztepe'den 'algı operasyonu' açıklaması!

19.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:43

Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF'nin tekrar edilmemesi yönünde karar verdiği Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili hala algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını açıklayan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Göztepe'nin 2-1 kazandığı ancak Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle itiraz ettiği ve TFF'nin mücadalenin tekrar edilmemesi yönünde karar verdiği maçla ilgili açıklama yapan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "TFF'nin raporu bizde yok. Bunu bilemeyiz ama herkes şunun farkındadır ki bir süredir algı operasyonu çalışması yapılıyor. Maç tekrarı dünya tarihinde oldukça ender görülen bir karardır. Kaldı ki böyle bir pozisyon nedeniyle maç tekrarının emsali yoktur. Gelişen teknolojilerle birlikte böyle bir tekrar yapılması oldukça komik ve futbolun ruhuna aykırıdır" dedi.



"Pozisyonun bu noktalara gelmesi gereksiz bir süreçtir"



Göztepe - Beşiktaş maçının tekrar edilmesi konusunda bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını ifade eden Papatya, "Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve hala konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreçtir" diye konuştu.



"Hakemin düdüğü çalar, iş biter"



Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri mücadeleyi hak ederek kazandıklarını vurgulayan Papatya, "Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz. Hakemin düdüğü çalar, iş biter" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA