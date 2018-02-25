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Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligde Göztepe, evinde konuk ettiği Sivasspor'u Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Göztepe, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren tek gol, maçın 35. dakikasında Demba Ba'dan geldi. Sabri Sarıoğlu'nun pasını iyi kontrol eden Demba Ba, ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla harika bir gol attı ve Göztepe'ye galibiyeti getirdi.

GÖZTEPE PUANINI 36'YA ÇIKARDI

7 maç sonra kazanan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

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