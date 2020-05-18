Göztepe'deki iş merkezleri bayraklarla donatıldı Göztepe'deki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Göztepe'deki gökdelenlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü için Göztepe'deki plaza ve gökdelenler bayraklarla donatıldı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki birçok noktadan görülen dev Türk bayrakları, güzel bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA