Göztepe'de Zulj gitti, Hasan Hüseyin gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'de Zulj gitti, Hasan Hüseyin gelecek

Göztepe'de Zulj gitti, Hasan Hüseyin gelecek
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in görevini bıraktığını açıklamasıyla sarsılırken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in görevini bıraktığını açıklamasıyla sarsılırken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de Peter Zulj'la da yollar ayrıldı.

Devre arasında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Avusturyalı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe camiasına veda etti. Büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Göztepe kariyerine müthiş başladı. İttifak Holding Konyaspor'la oynanan maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Zulj 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ertesi hafta da 4-0 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında gol atan deneyimli futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman'ın göreve gelmesiyle düşüşe geçti. Ünal Karaman döneminde yedek kalmaya başlayan Zulj, Avusturya Milli Takımı'na seçilse de İzmir ekibinde istediği süreyi bir türlü alamadı. Zulj son 4 maçta ise 1 dakika bile forma giymedi. Dış transferde de hamle yapmaya başlayan Göztepe eski futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'la görüşmelere başladı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrıldı. Göztepe ile temasa geçtiği öğrenilen orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle yeni sezonda İzmir ekibinde forma giyeceği bildirildi. Hasan Hüseyin Acar, 2014-2015 sezonunda Göztepe formasını 2'nci Lig'de terletti ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Cahit Özkan Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Oktay Kaynarca Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'de Zulj gitti, Hasan Hüseyin gelecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:38:27. #1.14#

title