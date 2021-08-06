Göztepe'de yeni transferlere tam not
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'de yeni transferlere tam not

Göztepe'de yeni transferlere tam not
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor'la oynadığı özel maçı 3-2 kazanan Göztepe'de yeni transferlerin performansı umut verdi.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor'la oynadığı özel maçı 3-2 kazanan Göztepe'de yeni transferlerin performansı umut verdi. Göztepe'nin Alman Holstein Kiel takımından transfer ettiği kanat oyuncusu Makana Baku son iki hazırlık karşılaşmasında attığı goller ve yaptığı asistle göz doldurdu. Daha önce 3-1 galip gelinen Nazilli Belediyespor müsabakasında 1 gol atıp, 1 de gol pası veren Alman oyuncu, Menemenspor karşısında da rakip ağları sarsarak tam not aldı.

Portekiz'in Gil Vicente takımından kadroya dahil edilen Brezilyalı kanat Lourency de Menemenspor maçında etkili bir oyun sergiledi. Deneyimli futbolcu pozitif futbolunu 1 golle süsledi. Göztepe'nin son transferi Atakan Çankaya, Menemenspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ankaragücü'nden alınan oyuncu ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yine özel müsabakalarda görevlendirdiği Arslanagic, Tijanic ve Kahraman'dan da memnun kaldığı belirtildi.

TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Göztepe yaklaşık 1.5 yıl sonra yarın taraftarıyla buluşacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Altınordu'yu konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak müsabakaya stadın yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak. Taraftarlar bu maç için 3 bilet alma hakkına sahip olacaklar. Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek. Bilet satışları esnasında Passolig sistemi HES kodu sorgulaması yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: VIP 1'inci kategori 137 TL, VIP 2'nci kategori 109 TL, kapalı 3'üncü kategori 44 TL, 4'üncü kategori 38.5 TL, 5'inci kategori 33 TL ve 6'ncı kategori 17.5 TL. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'de yeni transferlere tam not - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:39:11. #1.15#

title