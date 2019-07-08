Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde fitness salonunda çalıştı.

Kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA