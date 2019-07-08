Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde fitness salonunda çalıştı.
Kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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