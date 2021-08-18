Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz