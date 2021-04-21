Göztepe'de yedekler sahne aldı
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Göztepe'de yedekler sahne aldı

Göztepe'de yedekler sahne aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de yedek oyuncular sahne aldı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de yedek oyuncular sahne aldı. Genç kaleci Arda Özçimen sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında penaltı kurtarırken, stoper mevkisinde yaşanan eksiklik bek oyuncuları ile giderildi.

Süper Lig'in 36. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 32. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle geriye düşen Göztepe, 84. dakikada Berkan Emir'in ayağından bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Berkan Emir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Arda Özçimen ilk maçında beğeni topladı

Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman sakatlıkların da etkisiyle maç kadrosunda değişikliğe gitti. Karaman, kalede İrfan Can Eğribayat yerine altyapıdan yetişen 2002 doğumlu kaleci Arda Özçimen'i tercih etti. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Arda Özçimen, kalesine gelen 6 toptan 5'ini kurtarma başarısı gösterdi. Özçimen, takımı 1-0 gerideyken maçın 45. dakikasında ise Alassane Ndao'nun kullandığı penaltı atışını kurtararak farkın büyümesini önledi.

Ideye 14 maç aranın ardından ilk 11'e

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Aris'ten kadrosuna kattığı Nijeryalı santrfor Brown Ideye ise 14 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Ideye, bu maçın 57. dakikasında yerini Jahovic'e bıraktı. Göztepe'nin bir diğer santrforu Cherif Ndiaye ise maçın 69. dakikasında penaltı atışından yaralanamadı. Ndiaye, 86. dakikada oyundan alınarak yerini Napoleoni'ye bıraktı.

Bek oyuncuları stoper oynadı

Marko Mihojevic'in sakatlığının devam etmesi ve Brezilyalı stoper Titi'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper sıkıntısı yaşayan Göztepe'de, geçtiğimiz hafta içinde Alpaslan Öztürk de korona virüse yakalanarak Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakmıştı. Galatasaray karşılaşmasına Atınç Nukan ile çıkan İzmir temsilcisinde Karagümrük maçı öncesinde Atınç Nukan'dan da kötü haber gelmişti. Defans dörtlüsü tercihi konusunda zorlanan Teknik Direktör Ünal Karaman, sağ bekte Murat Paluli'ye, stoper ikilisinde bek oyuncuları Gassama ve Kerim Alıcı'ya, sol bekte ise Berkan Emir'i tercih etti. Kerim Alıcı, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de ilk kez ilk 11'de şansı bulmuş oldu. - İZMİR

Göztepe'de yedekler sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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