Göztepe'de yedek ve gençlere büyük fırsat
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Göztepe'de yedek ve gençlere büyük fırsat

Göztepe'de yedek ve gençlere büyük fırsat
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 37'nci haftayı bay geçen Göztepe, çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ünal Karaman'ın kalan haftalarda özellikle genç futbolculara daha fazla şans vereceği bildirildi.

SÜPER Lig'de 37'nci haftayı bay geçen Göztepe, çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ünal Karaman'ın kalan haftalarda özellikle genç futbolculara daha fazla şans vereceği bildirildi. Son oynanan Fatih Karagümrük maçında kaleyi 19 yaşındaki Arda Özçimen'e emanet eden deneyimli teknik adamın yeni sezon planlaması kapsamında forma şansı bulamayan futbolcuları görmek istediği ifade edildi. Karagümrük müsabakasında penaltı kurtaran Arda'nın performansından oldukça memnun kalan Karaman'ın yine aynı maçta on birde oynattığı sağ bek Kerim Alıcı'ya da daha fazla şans tanıyacağı bildirildi. 

Sezonun genelinde yedek bekleyen oyuncuları da kalan 5 maçta oynatmayı planlayan Ünal Karaman'ın bu periyoda göre gidecek ve kalacakların listesini Başkan Mehmet Sepil'e sunacağı vurgulandı. Puan durumunda oldukça rahat bir konumda olan Göztepe'de Ideye, Tripic, Diabate, Napoleoni, Burekovic, Mihojevic, Gassama, Esiti ve Zulj gibi yabancı futbolcuların da kaderlerinin önümüzdeki 5 maçta netleşeceği belirtildi. Hafta içi mesaisinde Trabzonspor'u ağırlayacak Göz-Göz, daha sonra Fraport Tav Antalyaspor (D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D) ve Beşiktaş'la karşı karşıya gelip sezonu noktalayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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