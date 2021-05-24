Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak

Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi önceliği iç transfer çalışmalarına veren Göztepe'de yabancı futbolcuların kaderi hafta sonuna kadar netleşecek.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi önceliği iç transfer çalışmalarına veren Göztepe'de yabancı futbolcuların kaderi hafta sonuna kadar netleşecek. Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Anderson Esiti, Fouusseni Diabate ve Cherif Ndiaye için teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime raporunu verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Esiti ve Ndiaye'yi takımda görmek istediği bildirilirken, Gassama ve Diabate'nin bütçeye göre değerlendirilmesini talep ettiği vurgulandı. Karaman'ın Napoleoni'yi ise yeni sezon planlamasında düşünmediği ifade edildi. 

Göz-Göz'de sözleşmesi devam etmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Nijeryalı golcü Brown Ideye'nin ise elden çıkarılacağı kaydedildi. Jahovic, Obinna, Mihojevic, Megyeri ve Burekovic'le ise yola devam edileceği, ekstra teklifler gelmesi halinde bu futbolcuların transferinin değerlendirileceği dile getirildi.Yerli oyunculardan Berkan ve Atınç'la nikah tazeleyip Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de sağ bek Murat Paluli'nin de mukavelesi sona erdi. Kurmayların Murat'la da en kısa sürede masaya oturacağı açıklandı. Başkan Mehmet Sepil'in görevi icra kuruluna bırakacağını açıklayıp şok bir şekilde istifa ettiği Göz-Göz'de kongre tarihi de bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi
Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi
Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 11:57:36. #1.11#

title