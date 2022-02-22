Göztepe'de VAR isyanı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a son dakika penaltısıyla 3-2 yenilen Göztepe isyan bayrağını açtı. Karşılaşmanın 87'nci dakikasına 2-1 galip giren Göztepe, VAR incelemesiyle gelen iki penaltı kararıyla mücadeleden mağlup ayrıldı. Maçta son anlarda Göztepe aleyhine 3 penaltı kararı çıkıp 1'i VAR'da iptal edilirken, 87'nci ve 90+9'uncu dakikalarında Gomis'in kullandığı penaltılara engel olamayan İzmir ekibi üst üste 3'üncü yenilgisini alarak 27 puanda kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı. Son dakikalarda verilen kararlar sonrası hem sahada hem tribünde gerginlik tavan yaptı. Sahaya yabancı maddeler atılırken, Galatasaray lehine son verilen penaltıdan sonra bir taraftar sahaya girdi. Göztepeli futbolcular ve güvenlik güçlerinin müdahalesiye taraftar stat dışına çıkarıldı.

Karşılaşma bitiminde ise iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Tünelde iki takım futbolcularının birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüldü. Göztepe kalecisi İrfan Can, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e sert tepki gösterdi. Mısırlı futbolcunun karşılaşma bitiminde İrfan Can'a dil çıkardığı iddia edilirken, genç kaleci zor sakinleştirildi. Göztepe tribünleri de verilen kararların ardından hakem Arda Kardeşler aleyhine tezahüratlarda bulundu. Yaşanan olaylar sonrası Göztepe'nin hakem ve temsilci raporlarına göre ağır cezalar alma ihtimali de bulunuyor.

Göztepe-Galatasaray maçına VAR sistemi damgasını vurdu. Toplam 5 penaltı düdüğünün çalınıp, birinin iptal edildiği müsabakada 3 karar VAR'dan geldi. Hakem Arda Kardeşler'in kendi çaldığı 2 penaltı düdüğünden biri VAR'dan iptal oldu. Göztepe'nin 45+1'inci dakikada Ndiaye ile gole çevirdiği penaltıyı VAR'a başvurmadan veren Kardeşler, 90+1'inci dakikada ise Galatasaraylı Gomis'in şutunda Arslanagic'in omzuna çarpan topa verdiği penaltı kararı ve ikinci sarıdan kırmızı kartı VAR'dan izledikten sonra iptal etti. Göztepe'nin ikinci, Galatasaray'ın ise iki penaltısı VAR'dan izlendikten sonra kullanıldı. Ülkemizde VAR sistemi devreye girdikten sonra en çok kullanıldığı maç bu karşılaşma oldu.