Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

20.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:27

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SON OLARAK ÇAYKUR RİZESPOR'DA GÖREV YAPTI

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Hep aynı yüzleri görmekten sıkıldık
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