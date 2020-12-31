Göztepe'de transfer taarruzu başladı
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Göztepe'de transfer taarruzu başladı

31.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:35
Göztepe'de transfer taarruzu başladı

SÜPER Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.

SÜPER Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jermain Lens için de nabız yokluyor. Bu sezon başında Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için Göztepe'nin girişimlere başladığı, Teknik Direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı. Bu haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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