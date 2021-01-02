Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

02.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:06
Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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