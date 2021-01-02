Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
02.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:06
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz