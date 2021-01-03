Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, savunma ve hücum varyasyonları çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması yaptı.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz