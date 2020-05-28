Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları Süper Lig'de 27. haftada 12 Haziran Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de 27. haftada 12 Haziran Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Günün ikinci idmanında ise pas ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA