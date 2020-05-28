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Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 27. haftada 12 Haziran Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
28.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:32

Süper Lig'de 27. haftada 12 Haziran Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Günün ikinci idmanında ise pas ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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