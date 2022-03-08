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Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştıklarını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştıklarını duyurdu.

Papatya, yaptığı açıklamada, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıktan sonra ligin bitimine kısa bir süre kalması ve mevcut durum nedeniyle hem hızlı hem de doğru karar almaları gerektiğini belirtti.

Bazı teknik direktörlerle görüştüklerini bildiren Papatya, "Bu kısa süreçte görüştüğümüz teknik direktörler içerisinde takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından takip eden, bu konuda hırslı ve inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Göztepe'de Okan Buruk'un yardımcısı olarak da görev yapan Stjepan Tomas, Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Bucaspor, Göztepe, Spor, Haberler

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