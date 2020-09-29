Göztepe'de Titi ve Gassama formayı unuttu
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Göztepe'de Titi ve Gassama formayı unuttu

29.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:37
Göztepe'de Titi ve Gassama formayı unuttu

SÜPER Lig'de geride kalan 3 haftada Yukatel Denizlispor'u yenip Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalan Göztepe'de sağ bek Lamine Gassama ile stoper Titi gözden düştü.

SÜPER Lig'de geride kalan 3 haftada Yukatel Denizlispor'u yenip Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalan Göztepe'de sağ bek Lamine Gassama ile stoper Titi gözden düştü. Senegalli futbolcu Gassama kalan 3 maçın hiçbirinde forma giyemezken, Brezilyalı Titi ise 2 maçta yalnızca 6 dakika şans bulabildi. Teknik direktör İlhan Palut, Gassama'nın yerine defansın sağında Hatayspor'dan da öğrencisi olan Murat Paluli'ye görev verdi. Titi ise formasını Atınç Nukan'a kaptırdı.

Göztepe, sağ bek bölgesine 1'inci Lig'den Altınordulu Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor ve Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Göz-Göz'e 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan transfer olan Gassama ilk yılında 28 lig maçına çıktı. Deneyimli oyuncu geçen sezon da yine 28 lig maçında forma giydi. Titi de Göztepe'ye 2018-2019'da Bursaspor'dan transfer edildi. Sambacı, geride kalan 2 sezonda toplam 62 lig maçında oynayıp 2 gol attı. Göztepe'nin Boşnak defans oyuncusu Marko Mihajovic'i transfer etmesiyle Titi'nin iyice gözden düştüğü yorumları yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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