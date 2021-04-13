Göztepe'de Titi sözleşmesini feshetti
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Göztepe'de Titi sözleşmesini feshetti

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Göztepe'de Titi sözleşmesini feshetti

Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe, başarılı savunmacı Titi'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Titi, kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Sürecin kulübümüz tarafından takip edildiğini kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız"

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Bursapor'da top koşturan Titi, 2018-2019 sezonunun başında Göztepe'ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 90 mücadelede terletirken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti - İZMİR

Göztepe'de Titi sözleşmesini feshetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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