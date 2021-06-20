Göztepe'de Tetteh iddiası
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Göztepe'de Tetteh iddiası

Göztepe'de Tetteh iddiası
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılalıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.

Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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