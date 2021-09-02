Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli
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Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli

Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen Korkut'un yardımcılarını yanında getirmediği ifade edilidi. Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Yapılan görüşmelerin ardından Tayfun Korkut, Urla'dan ayrıldı. Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göz-Göz, diğer adaylara yöneldi. Göztepe'nin listesinde Emre Belözoğlu, Levent Şahin, Hüseyin Eroğlu ve Çağdaş Atan bulunuyor. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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