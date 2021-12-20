Göztepe'de taraftarlarından kötü gidişata tepki
Göztepe taraftarı üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle Fatih Karagümrük maçında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
Göztepe taraftarı üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle Fatih Karagümrük maçında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
Göztepe'de kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 9 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligin başlangıcından itibaren bir türlü düzlüğe çıkamayan Göztepe'de, üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarın da tepkisine neden oldu. Dün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle maçın son dakikalarına doğru önce futbolculara sonra ise yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese", "Göztepe bizimdir bizim kalacak" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri