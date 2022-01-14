Göztepe'de Tannane şoku

SPOR Toto Süper Lig'de Göztepe, yeni transferlerinden Oussama Tannane'nin sakatlığıyla sarsıldı. Göztepe'nin geçen hafta kadrosuna kattığı Faslı orta saha oyuncusu, antrenmanda sakatlandı. Geçen hafta ara transfer dönemi resmi olarak açılmadığı için oynayamayan, lisansı 12 Ocak Çarşamba günü çıkan 27 yaşındaki futbolcunun antrenmanda ayak bileğine darbe aldığı, bileğinde bağ yaralanması olduğu açıklandı. Tannane'nin tedavisine başlandığı duyuruldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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