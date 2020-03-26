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Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Spor

Göztepe'de Soner ve Serdar'dan asist bombardımanı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon geride kalan 26 maçta orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve kanatlarda görev yapan Serdar Gürler yaptıkları asistlerle takıma büyük katkı sağladı.

26.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:47
Göztepe'de Soner ve Serdar'dan asist bombardımanı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon geride kalan 26 maçta orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve kanatlarda görev yapan Serdar Gürler yaptıkları asistlerle takıma büyük katkı sağladı. Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya dahil olan Soner görev aldığı 23 müsabakada 7 asist yapıp 3 gol attı. Orta sahanın kilit isimlerinden olan deneyimli oyuncu Hes Kablo Kayserispor, BTC Turk Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Fraport Tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor maçlarından gollerin pasını verdi.  Soner, Kayserispor, Başakşehir ve Antalyaspor karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşadı.

Takımın en skorer oyuncusu olan Serdar da attığı 6 golün yanı sıra 5 asistle oynadı. Serdar, Kayserispor, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor sınavlarında asist yaparken, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü (2), Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırdı. Soner ve Serdar toplam 11 gol ve 12 asist yaparak sarı-kırmızılıların skor yükünü çekti. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran ikilinin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek. Yönetim iki oyuncuyu yeni sezonda da kadroda tutmak için en kısa sürede çalışma başlatacak.

ANTRENMAN İPTAL

Göztepe'de Süper Lig'e koronavirüs salgını yüzünden verilen süresiz arada yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşmesi planlanan idman iptal edildi. Koronovirüs salgınının spor camiasına da sıçraması nedeniyle İzmir ekibinin antrenmanlarını bir süre daha evden sürdüreceği açıklandı. Ligde Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçeli 1 futbolcu ve çalışanların koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.


Kaynak: DHA

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