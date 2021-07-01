SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
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SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA)Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Soner Aydoğdu değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Soner Aydoğdu değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların 2 sezondur formasını terleten deneyimli orta saha oyuncusu, 2021-2022 sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. İdmanlara başladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Sahaya indik. İnşallah en iyi şekilde bu hazırlık sürecini değerlendiririz. Biz yeni sezonda mücadelemizi sürdüreceğiz. Lige iyi başlamak en büyük hedefimiz" dedi. Pandemi nedeniyle tüm takımların taraftarından uzak kaldığını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Biz de Göztepe taraftarını çok özledik. Onlara kavuşmayı iple çekiyoruz. Belirli bir sayı da olsa statların açılacağı haberini aldık, onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda birbirimize kavuşacağımız zamanı bekliyoruz. Taraftarımızın gücünü hissetmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

LOURENCY RODRIGUES GELDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin daha önce anlaşma sağladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues İzmir'e geldi. Brezilya'dan gelen tecrübeli futbolcu 14 günlük karantinaya alındı. Geçen sezon Gil Vicente takımında oynayan 25 yaşındaki Lourency karantina günlerini Urla'da geçiriyor.

SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı
SPOR Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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