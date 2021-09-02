Göztepe'de şok Tayfun Korkut gelişmesi !..
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Göztepe'de şok Tayfun Korkut gelişmesi !..

Göztepe'de şok Tayfun Korkut gelişmesi !..
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe'de şok Tayfun Korkut gelişmesi !..Dün gece anlaşma sağlandı, sabah imzalar atılmak üzere sözleşmeler hazırlandı ancak yardımcı antrenörler bugüne yetişip Urla'ya gelemeyince Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu işbirliğinden vazgeçtilerOnur Atış, İzmir DHAİlk 3 haftada sadece...

Göztepe'de şok Tayfun Korkut gelişmesi !..

Dün gece anlaşma sağlandı, sabah imzalar atılmak üzere sözleşmeler hazırlandı ancak yardımcı antrenörler bugüne yetişip Urla'ya gelemeyince Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu işbirliğinden vazgeçtiler

Onur Atış, İzmir DHA

İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü olması için sözleşmeler de hazırlandı. Ancak Korkut'un belirlediği ekibindeki yardımcılar bugün gelip tesislerde işbaşı yapamayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu birliktelikten vazgeçtiler. Göztepe Yönetimi yeniden teknik direktör arayışlarına başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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