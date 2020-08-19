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Göztepe'de Sinan olmadı, gündem Volkan

SÜPER Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına girişen Göztepe, listesinin ilk sırasına aldığı Sinan Bolat'la anlaşamayıp Volkan Babacan için yeniden girişimlere başladı.

Göztepe'de Sinan olmadı, gündem Volkan
19.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:19

SÜPER Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına girişen Göztepe, listesinin ilk sırasına aldığı Sinan Bolat'la anlaşamayıp Volkan Babacan için yeniden girişimlere başladı. Belçika temsilcisi Antwerp'ten ayrılıp bonservisi elinde olan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisiyle 2 gün boyunca kıran kırana pazarlığa girişen Göz-Göz, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talip olduğu Sinan'la son anda anlaşamadı. A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan'ın imza öncesi Başkan Mehmet Sepil'le yaptığı son görüşmede kendisine başka teklifler de olduğu gerekçesiyle birkaç gün süre istediği, Sepil'in de bu gelişme üzerine transferden vazgeçtiği iddia edildi. 

Türkiye'de 2015 yılında Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Sinan Bolat, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Club Brugge ve Nacional formalarına da giymişti. Sinan'la anlaşamaması üzerine Volkan Babacan ismi üzerine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, milli file bekçisini Galatasaray'dan önce davranıp kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de profesyonel olup Kayserispor ve Manisaspor formaları da giyen 32 yaşındaki Volkan, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil 35 maçta A Milli Takım kalesini korudu. Volkan, halen sözleşmesinin bulunduğu son şampiyon Başakşehir'de 2 sezondur eldivenleri Mert Günok'a kaptırdı. Ayrıca Fenerbahçeli Harun Tekin de Göztepe'nin listesinde yer alıyor. 


Kaynak: DHA

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