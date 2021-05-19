Göztepe'de şimdiki hedef Ndiaye
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Göztepe'de şimdiki hedef Ndiaye

Göztepe'de şimdiki hedef Ndiaye
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, golcüsü Cherif Ndiaye'yi takımda tutmak için kolları sıvadı.

Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, golcüsü Cherif Ndiaye'yi takımda tutmak için kolları sıvadı. İç transferde stoper Atınç Nukan'la 3, sol bek Berkan'la da 2 yıllık sözleşme imzalayıp Alpazlan Öztürk'le vedalaşan sarı-kırmızılıların Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediği bildirildi. Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralık olarak gelen Ndiaye'nin bonservisinin 1 milyon Euro olduğu ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda Ndiaye için girişimlere başladığı ve Gorica takımı ile pazarlık halinde olduğu vurgulandı.

Göztepe yönetiminin fiyatı aşağılara çekmek için yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi. Bu sezon İzmir ekibinde başarılı bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki forvet 39 maçta forma giydi. Toplam 2801 dakika sahada kalan Ndiaye 10 kez fileleri sarsarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Hücumda kanatlarda da görev yapabilen Ndiaye 1 kez de gol pası verdi. Göztepe'nin Trabzonspor'dan devre arasında kiraladığı Diabate için henüz bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Karaman'ın Diabate konusunda kararsız kaldığı ve en kısa sürede fikrini Başkan Sepil'e ileteceği belirtildi. Diabate Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 gol attı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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