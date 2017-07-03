Göztepe'de Sezon Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'de 14 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, 2017-2018 sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.



TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük sağlayan ve adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, sezon öncesinde ilk antrenmanına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çıktı.



Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşunun ardından ısınma hareketleri yaparak, kısa alanda pas çalışması üzerinde durdu.



Gazetecilere açıklama yapan Tuna, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, başarıyı isteyen bir ekiplerinin olduğunu söyledi.



Çok önemli oyuncuların takıma katılacağını, Selçuk Şahin'in ilk antrenmana çıktığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:



"Daha farklı oyuncular da dahil olacak. Sağlık kontrolünde olan ya da şehre davet ettiğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Önemli isimler aramıza katılacak. Hiç kimse endişe etmesin, çok iyi bir takım kuruluyor. Oyuncu seçerken burada futbolcudan daha çok, nasıl bir Göztepe'nin olacağı önemli. O konuda biz ekibimiz ve başkanımız bu işe çok emek veriyor. Sabırlıyız. Takım kuruluyor. Yeni çıktık, bu çıkışın kalıcı olması gerekiyor. Bunun için de çok düşünerek hareket ediyoruz. İyi bir takım olacak, kimse endişe duymasın. Taraftar da iyi bir Göztepe seyredeceğine emin olsun."



Takıma yeni katılan Selçuk Şahin ise, Göztepe kadrosunda yer almaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.



Göztepe'nin lige renk katacağını ve iyi takımlarından biri olacağını anlatan Selçuk Şahin, "Umarım çok iyi bir ortam yakalarız. Muhteşem Göztepe taraftarı takımla beraber lige renk katar. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



6 oyuncuyla yollar ayrıldı



Göztepe Kulübü, 6 oyuncuyla yollarının ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2016-2017 sezonunda play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmemizde büyük emekleri olan oyuncularımız Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve 2,5 sezondur kadromuzda bulunan, kaptanlarımızdan Emre Aygün'ün sözleşmeleri sona ermiştir. Şampiyon oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."