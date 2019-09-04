Göztepe'de sepil sessizliğini bozdu

04.09.2019 16:14

Süper Lig'de ilk 3 haftada 1 puan toplayıp gol dahi atamayan düşme hattındaki Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sessizliğini bozdu.

Özellikle transfer döneminde taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan ve maçlara gelmediği için de futbolseverlerin hedefi olan Sepil, kulübün resmi sosyal medya kanalına konuştu. Göreve geldiğinden bu yana 6 yıl geçtiğini ifade eden Sepil, "Hayallerimiz ilk 4 sene istediğimiz gibi geçti. Takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkardık. Süper Lig'de ilk yıl başarılı geçti. Özellikle 6'ncı olduğumuz sezondan sonra geçen sene birçok kurgu hataları yaptığımızı kabul ediyorum. Hızlı lig değiştirdiğimizde oyuncu sirkülasyonu artıyor, yeni kadrolar kurmak zorunda kalıyorsunuz. Süper Lig'de mücadele etmek kolay değil. Hazır bir altyapı olmadığı için ilk yıl lige uygun, çok tecrübeli oyuncuları seçtik. Doğru yapmadığımız ikinci sezonun planlaması oldu. Doğru yaptığımızı zannettik, yeni oyuncular kattık. Ama bütün bunlarda istediğimiz uyumu ve başarıyı elde edemedik" diye konuştu.

"BAŞARISIZ 3 HAFTA GEÇİRDİK"

Geçen sezon çok önemli bir son 5 hafta geçirdiklerine değinen Mehmet Sepil, "Bence kümede kaldığımız son 5 hafta tarihte hatırlanması gerekir. Dimdik ayakta durduk, hep birlikte hareket ettik. Son 5 maça baktığımızda, 5 tane bizimle kora kor oynayan takımla mücadele ettik. Buradan büyük bir başarıyla çıktık. Bu seneki kurgumuz ise şuydu; Geçen seneki kadronun büyük bölümünü değiştirmedik. Buraya birkaç takviye yapıp daha gençleştirilmiş bir kadroya yönelmek istedik. Batuhan, Hüseyin, Veli ve yaşı fazla olsa da Murat'ı aldık. Kendi altyapımızdan oyuncuları kadroya katmak istedik. Ege, Yusuf ve diğerleri takımla birlikte mücadele ediyor. Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Başarısızlık sadece puana yansımadı, oyunumuz da hiçbirimizi mutlu etmedi. İzlemek istediğimiz Göztepe'yi göremedik. Onun üzerine kadroya takviye yaptık. Türkiye'yi iyi bilen, takımlarda oynamış hazır futbolcuları tercih ettik. Başakşehir'den aldığımız 3 oyuncudan 2'si sürekli oynayan isimler. Gol sorunu yaşıyoruz, bu geçen seneden beri sırtımıza yapıştı. Sahamızda devam eden başarısızlığımız var. Maçlarda gol atamadık transfer politikasını da gol sorunu gidermek için düşündük. Son transferlerle kadronun güçlendiğini ve alternatiflerin çoğaldığını düşünüyorum, sıkıntılı süreci atlatacağız" dedi.

"GÖZTEPE'YE KÜSMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Yaşanan zorlu süreçte bazı grupların "Acaba başkan kulübe küstü mü algısı yarattığını" ifade eden Sepil, "Bu zamanlarda yönetimle camia arasında kırgınlık var, başkan kulübe küstü gibi bir takım görüşler oluştu. Bir başkanın camiasına küsme hakkı olamaz. Başkan olduğum sürece ilk günkü heyecanımla, hayallerimle elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Göztepe'nin tek desteği yine kendisidir. Kulübü ayakta tutan camianın kendi içindeki birlikteliğidir. Eğer böyle bir kopukluk olduysa benim görevim bu kopukluğu gidermek. 3-4 sene önce taraftarlarla maça giderken ki heyecanımla şimdiki heyecanım aynı ifadelerini kullandı. 'Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe oluşturmak için mücadele ediyoruz' diyen Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlerde Göztepe'yi istediğim gibi bırakamazsam, olası zor günlerde diğer takımlara yapılan yardımlar yapılmayacak. Bizim geleceğimiz altyapımız ve stadımız. Bütün bunlar bittiğinde Göztepe çok fazla finans açığı olmadan sonraki yıllarda kendini yürütebilecek bir kulüp bırakmak istiyoruz. O yüzden hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Alınan kötü sonuçlar camiayı bu kadar umutsuzluğa itmemeli. Herkes şundan emin olsun ki elimden geleni yapıyorum ve zamanımın büyük çoğunluğunu Göztepe için harcıyorum" şeklinde konuştu.

"STAT İKİNCİ YARIYA YETİŞECEK"

Yapımı devam eden stadyumun ligin ikinci yarısına yetişeceğini söyleyen Mehmet Sepil, "Normal şartlar altında stadın ikinci yarının ilk maçına yetişmesi mümkün görünüyor. Türkiye'nin en güzel stadı ve İzmir'in buluşma noktası olacak. Öte yandan stadyum, Göztepe'nin geleceğini şekillendirecek. Bize böyle bir stadı yaparken birçok engelle karşılaştık. Bu engellerin aşılmasında her zaman yanımızda olan Binali Yıldırım'a tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"GÖZTEPE'DEN FAYDALANMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

Göztepe için elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mehmet Sepil, "İzmir'e sadece Göztepe'yi layık olduğu yere getirmek için geldim. Türkiye'de Göztepe başkanı olduktan sonra ticari bir faaliyete girmedim. Çünkü Göztepe'den faydalanmak için burada değilim. Göztepe'nin tarihine baktığımızda bizim başarılı olduğumuz devirlerin hepsinde birliktelik görüyoruz. Taraftarımızdan tek isteğim birlikte hareket edelim. Hayal ettiğimiz Göztepe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA