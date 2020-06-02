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Göztepe'de Sepil'den Soner seferi

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından çıkacağı ilk maçta 12 Haziran Cuma günü lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun bonservisi için harekete geçti.

Göztepe'de Sepil'den Soner seferi
02.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:31

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından çıkacağı ilk maçta 12 Haziran Cuma günü lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun bonservisi için harekete geçti.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvayan Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başladı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeniden takıma döndürmeyi düşündüğü Soner'i bırakmak istemeyen Sepil'in, arasının iyi olduğu Gümüşdağ ile pazarlıklara başladığı vurgulandı.  Gümüşdağ'ın ise son kararı Okan Buruk'un vereceğini ve teknik ekibin raporunu beklediğini Göztepe yönetimine ilettiği kaydedildi. Lig bitiminde Başakşehir'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Soner'in yeni sezonda İstanbul ekibinde forma şansı bulamaması halinde yeniden Göztepe'ye geleceği dile getirildi. Ege temsilcisinde bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 7 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılıların kalan 8 maçta daha görev alacak Soner'in gitmesi halinde alternatif oyuncuları şimdiden belirlediği ileri sürüldü.

 


Kaynak: DHA

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