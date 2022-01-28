Göztepe'de Şefik Abalı oynamadan gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de Şefik Abalı oynamadan gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe'de Şefik Abalı oynamadan gitti

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Wacker Innsbruck'tan geleceğe yönelik hamle olarak transfer edip henüz kamp döneminde Avusturya ekibi Amstetten'e kiraladığı Şefik Abalı ile yollar ayrıldı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Wacker Innsbruck'tan geleceğe yönelik hamle olarak transfer edip henüz kamp döneminde Avusturya ekibi Amstetten'e kiraladığı Şefik Abalı ile yollar ayrıldı. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, 19 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirterek, "Şefik Abalı, Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu. Kendisini sezon başında bedelsiz kulübümüze kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiralamıştık. Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Avusturya, Göztepe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title