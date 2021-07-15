Göztepe'de Sassi listede
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Göztepe'de Sassi listede

Göztepe'de Sassi listede
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe, transferde atağa kalktı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe, transferde atağa kalktı.Şu ana kadar Kahraman, Şefik, Arslanagic ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Tunuslu  Ferjani Sassi'yi listesine aldı.  Son olarak Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başlayan Göztepe'nin  oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini hızlandırdığı bildirildi. Sözleşmesi sona eren Sassi'nin Zamalek'te kalmak istemediği ve Türkiye'yi tercih edeceği vurgulandı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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