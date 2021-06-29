Göztepe'de sağlık kontrolleri başladı

Göztepeli futbolcular, 2021-2022 sezonu öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Göztepeli futbolcular, 2021-2022 sezonu öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, sezon öncesinde Medicana İzmir International Hastanesi'ne gelerek rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden geçti. Burada kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri yapılan futbolculara, daha sonra EKO, Efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirildi.

Futbolcuların ve teknik ekibin sağlık kontrolleri 3 gün sürecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı